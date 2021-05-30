Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Футбол. Сборные
30.05
Швейцария
США
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.05
Швеция
Словакия
31
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.05
Финляндия
Латвия
ОТ
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.05
Беларусь
Швейцария
06
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.05
Италия
Канада
17
Все события
Фоторепортажи
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
30 мая, источник: БЕЛТА

Ольга Говорцова проиграла в первом раунде «Ролан Гаррос»

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытых парижских грунтовых кортах «Ролан Гаррос» стартовал второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2021

В первом раунде женского одиночного разряда белоруска Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) ровно за час проиграла российской теннисистке Елене Весниной (1091) — 1:6, 0:6.

Первым из белорусских теннисистов в борьбу вступил Егор Герасимов (78), который в 1/64 финала мужского одиночного разряда уступил французскому теннисисту Энцо Коко (177) — 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Также на сегодня в женском одиночном разряде запланированы матчи с участием четырех белорусских теннисисток. Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в первом раунде встретится с хорватской теннисисткой Аной Конюх (144). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (40). Александра Саснович (103) будет соперничать с представительницей Франции Диан Парри (307).

Матчи основной сетки на открытых грунтовых кортах французской столицы стартуют завтра, а финишируют 13 июня. В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.

Гороскоп на май 2020
Женщина показала действенный лайфхак для развешивания белья и прославилась
Битва за плей-офф: российские хоккеисты сыграют со шведами
Сборные Финляндии и США пробились в четвертьфинал ЧМ по хоккею
Клуб НХЛ предложил Капризову контракт на 64 миллиона долларов
Сборная России все еще может не попасть в 1/4 ЧМ: все расклады
Украинца из «Манчестер Сити» раскритиковали за игру в финале ЛЧ
Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф ЧМ
Канадцы одержали третью победу подряд, забросив Италии семь шайб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь