Ольга Говорцова проиграла в первом раунде «Ролан Гаррос»

В первом раунде женского одиночного разряда белоруска Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) ровно за час проиграла российской теннисистке Елене Весниной (1091) — 1:6, 0:6.

Первым из белорусских теннисистов в борьбу вступил Егор Герасимов (78), который в 1/64 финала мужского одиночного разряда уступил французскому теннисисту Энцо Коко (177) — 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Также на сегодня в женском одиночном разряде запланированы матчи с участием четырех белорусских теннисисток. Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в первом раунде встретится с хорватской теннисисткой Аной Конюх (144). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (40). Александра Саснович (103) будет соперничать с представительницей Франции Диан Парри (307).