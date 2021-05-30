Веснина вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Квитовой
Российская теннисистка Елена Веснина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции — 2021.
Российская теннисистка Елена Веснина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции — 2021.
В первом круге 1096-я ракетка мира в двух сетах обыграла белоруску Ольгу Говорцову, занимающую 138-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час, завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу 34-летней россиянки.
Во втором круге «Ролан Гаррос» соперницей Весниной станет 12-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова.