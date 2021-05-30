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18:18 (мск), источник: Sport24

Веснина вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Квитовой

Российская теннисистка Елена Веснина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции — 2021.

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Источник: РИА "Новости"

В первом круге 1096-я ракетка мира в двух сетах обыграла белоруску Ольгу Говорцову, занимающую 138-е место в рейтинге WTA.

Встреча, продолжительность которой составила 1 час, завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу 34-летней россиянки.

Во втором круге «Ролан Гаррос» соперницей Весниной станет 12-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова.

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