Осака оштрафована на 15 тысяч долларов за отказ от общения с журналистами на Roland Garros
Японская теннисистка Наоми Осака получила штраф в 15 тысяч долларов, сообщает официальный сайт Roland Garros.
Японская теннисистка Наоми Осака получила штраф в 15 тысяч долларов, сообщает официальный сайт Roland Garros.
Такое наказание спортсменка получила за отказ от обязательного общения с журналистами.
В заявлении говорится, что представители турнира связались с Осакой и просили ее пересмотреть свою позицию, но безуспешно. Несмотря на напоминание про обязательства по общению со СМИ, она не изменила свою позицию.
Также Осака была предупреждена о том, что дальнейший отказ от выполнения своих обязательств может повлечь дальнейшие санкции. Так, японка может быть оштрафована на более крупную сумму или даже дисквалифицирована на турнирах «Большого шлема».