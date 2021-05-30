Осака оштрафована на 15 тысяч долларов за отказ от общения с журналистами на Roland Garros

Такое наказание спортсменка получила за отказ от обязательного общения с журналистами.

В заявлении говорится, что представители турнира связались с Осакой и просили ее пересмотреть свою позицию, но безуспешно. Несмотря на напоминание про обязательства по общению со СМИ, она не изменила свою позицию.