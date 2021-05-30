Текущие события
Футбол. Сборные
21:15
Швейцария
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция
Словакия
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Финляндия
Латвия
11
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Беларусь
Швейцария
06
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Италия
Канада
17
Хоккей. НХЛ
31.05
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
21Сборная США обыграла Канаду
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
19:56 (мск), источник: ТАСС

Четвертая ракетка мира австриец Тим проиграл в первом раунде Roland Garros

ТАСС, 30 мая. Австрийский теннисист Доминик Тим проиграл испанцу Пабло Андухару в матче первого круга Roland Garros.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По ходу встречи Тим, который занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выигрывал со счетом 2−0 по сетам. В итоге матч завершился со счетом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу 35-летнего Андухара.

Андухар занимает 68-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету четыре победы в турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый раунд US Open 2019 года. Во втором круге испанец сыграет с победителем матча между Раду Алботом из Молдавии и аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Тим выиграл 17 титулов ATP, из которых 10 — на грунтовом покрытии. Он дважды выходил в финал Roland Garros, один раз играл в решающем матче Australian Open, а в 2020 году выиграл US Open.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ
Канадцы одержали третью победу подряд, забросив Италии семь шайб
Клуб НХЛ предложил Капризову контракт на 64 миллиона долларов
Юлия Ефимова первенствовала на дистанции 200 м брассом в Монако
СМИ: Почеттино сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб
Агента Кокорина никогда не видели в «Фиорентине»
Сборная России по волейболу потерпела поражение в Лиге наций
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь