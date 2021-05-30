Четвертая ракетка мира австриец Тим проиграл в первом раунде Roland Garros

По ходу встречи Тим, который занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выигрывал со счетом 2−0 по сетам. В итоге матч завершился со счетом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу 35-летнего Андухара.

Андухар занимает 68-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету четыре победы в турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый раунд US Open 2019 года. Во втором круге испанец сыграет с победителем матча между Раду Алботом из Молдавии и аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Тим выиграл 17 титулов ATP, из которых 10 — на грунтовом покрытии. Он дважды выходил в финал Roland Garros, один раз играл в решающем матче Australian Open, а в 2020 году выиграл US Open.