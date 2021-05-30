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19:59 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова вышла во второй круг Roland Garros

ТАСС, 30 мая. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу США Аманду Анисимову в матче первого круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу российской теннисистки, посеянной на турнире под 29-м номером.

Кудерметовой 24 года, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В апреле россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Также на счету спортсменки один титул WTA в парном разряде. Лучшим результатом Кудерметовой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Анисимова занимает 41-е место в мировом рейтинге.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

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