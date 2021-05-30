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22:12 (мск), источник: БЕЛТА

Три белорусские теннисистки победили на старте «Ролан Гаррос»

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские теннисистки победно начали выступления на открытом чемпионате Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2021

В матче 1/64 финала четвертая ракетка планеты Арина Соболенко обыграла в двух партиях хорватскую теннисистку Ану Конюх (144-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет еще одна белоруска Александра Саснович (103), которая одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) — 6:3, 3:6, 6:3. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, переиграла российскую теннисистку Светлану Кузнецову (40) — 6:4, 2:6, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет 18-летняя датчанка Клара Таусон (90).

Два представителя Беларуси завершили выступления на кортах «Ролан Гаррос». Ольга Говорцова (138) проиграла российской теннисистке Елене Весниной (1091) — 1:6, 0:6, а у мужчин Егор Герасимов (78) уступил французскому теннисисту Энцо Коко (177) — 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.

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