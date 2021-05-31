Виктория Азаренко: В этом году была пара травм, но уже три недели играю без боли

«Встречи с Кузнецовой всегда получаются битвами. Это всегда сложно и физически, и психологически, потому что мы боремся за каждое очко.
Я очень обрадовалась, когда узнала, что сыграю со Светой в первом круге. Хорошо пройти такой тест уже на старте. Она бывшая чемпионка «Ролан Гаррос», так что играть с ней всегда приятно.
К сожалению, я мало играю в этом сезоне. В этом году была пара травм, было тяжело и неприятно, но вот я приехала в Париж. Последние три недели я играю без боли, и это дает мне огромный заряд энергии.