Виктория Азаренко: В этом году была пара травм, но уже три недели играю без боли

«Встречи с Кузнецовой всегда получаются битвами. Это всегда сложно и физически, и психологически, потому что мы боремся за каждое очко.

Я очень обрадовалась, когда узнала, что сыграю со Светой в первом круге. Хорошо пройти такой тест уже на старте. Она бывшая чемпионка «Ролан Гаррос», так что играть с ней всегда приятно.