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11:58 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Виктория Азаренко: В этом году была пара травм, но уже три недели играю без боли

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала победу над Светланой Кузнецовой в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 2:6, 6:3.

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Источник: AFP 2021

«Встречи с Кузнецовой всегда получаются битвами. Это всегда сложно и физически, и психологически, потому что мы боремся за каждое очко.

Я очень обрадовалась, когда узнала, что сыграю со Светой в первом круге. Хорошо пройти такой тест уже на старте. Она бывшая чемпионка «Ролан Гаррос», так что играть с ней всегда приятно.

К сожалению, я мало играю в этом сезоне. В этом году была пара травм, было тяжело и неприятно, но вот я приехала в Париж. Последние три недели я играю без боли, и это дает мне огромный заряд энергии.

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