Теннисистка Блинкова проиграла Батист в первом круге Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Батист. Матч продолжался 1 час и 12 минут. Во втором круге американка встретится с победительницей матча между Софией Кенин из США и Еленой Остапенко из Латвии.

Блинковой 22 года, она занимает 77-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: соревнования проходят в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.