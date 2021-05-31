Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия
Дания
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
США
Германия
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Россия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Норвегия
Казахстан
Хоккей. НХЛ
1.06
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
1.06
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
71
Все события
Фоторепортажи
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
16:06 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Блинкова проиграла Батист в первом круге Roland Garros

ТАСС, 31 мая. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Хейли Батист в первом круге Roland Garros.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Батист. Матч продолжался 1 час и 12 минут. Во втором круге американка встретится с победительницей матча между Софией Кенин из США и Еленой Остапенко из Латвии.

Блинковой 22 года, она занимает 77-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open.

19-летняя Батист занимает 203-ю строчку рейтинга WTA. Она впервые участвует в Roland Garros.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: соревнования проходят в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Провал или шанс на плей-офф? Что решит матч Россия — Швеция
Вокруг сборной перед Евро-2020 тихо. Нет ожиданий - нет проблем?
Не расплескали? Почему Казахстан может остаться без плей-офф ЧМХ
Капризову предлагают 64 млн долларов. Сможет ли запросить больше
Тарасенко не пустит шведов в плей-офф: прогноз на матч ЧМ
Сборная России заняла первое место в шуточном рейтинге IIHF
Левандовский не выйдет в стартовом составе в матче с россиянами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь