Зарина Дияс стартовала с победы на «Ролан Гаррос»
Она начала с первого круга.
Она начала с первого круга.
Зарина Дияс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка стартовала на французском турнире «Большого шлема» с первого круга, где играла против британки Хизер Уотсон. Встреча продолжалась час и 55 минут и завершилась победой Дияс со счетом 6:4, 7:5. Она выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти
Соперница Дияс по второму кругу определится в паре Сторм Сандерс (Австралия) — Элиза Мертенс (Бельгия).
Напомним, что ранее с победы на «Ролан Гаррос» стартовала первая ракетка Казахстана в женском разряде Елена Рыбакина.