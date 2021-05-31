Зарина Дияс стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка стартовала на французском турнире «Большого шлема» с первого круга, где играла против британки Хизер Уотсон. Встреча продолжалась час и 55 минут и завершилась победой Дияс со счетом 6:4, 7:5. Она выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.