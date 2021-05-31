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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

Она начала с первого круга.

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Источник: РИА "Новости"

Зарина Дияс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка стартовала на французском турнире «Большого шлема» с первого круга, где играла против британки Хизер Уотсон. Встреча продолжалась час и 55 минут и завершилась победой Дияс со счетом 6:4, 7:5. Она выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Соперница Дияс по второму кругу определится в паре Сторм Сандерс (Австралия) — Элиза Мертенс (Бельгия).

Напомним, что ранее с победы на «Ролан Гаррос» стартовала первая ракетка Казахстана в женском разряде Елена Рыбакина.

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