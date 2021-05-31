Медведев впервые в карьере преодолел первый круг «Ролан Гаррос»

В стартовом матче на турнире, который прошел в понедельник, 31 мая, спортсмен встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом. Игра длилась 1 час 55 минут и завершилась победой россиянина в трех сетах — 6:3, 6:3, 7:5. Медведев семь раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.