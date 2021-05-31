Александр Бублик проиграл второй ракетке мира и вылетел с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, начал свое выступление с первого круга, где ему сразу же попался непростой соперник — вторая ракетка мира Даниил Медведев из России.

Теннисисты провели на корте около двух часов. Бублик уступил по итогам трех сетов — 3:6, 3:6, 5:7. За это время он выполнил восемь эйсов, совершил восемь двойных ошибок против четырех у соперника и реализовал три из девяти брейк-пойнтов (семь из 15 у Медведева).