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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Бублик проиграл второй ракетке мира и вылетел с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана не взял ни одного сета.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Бублик потерпел поражение в своей стартовой игре на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, начал свое выступление с первого круга, где ему сразу же попался непростой соперник — вторая ракетка мира Даниил Медведев из России.

Теннисисты провели на корте около двух часов. Бублик уступил по итогам трех сетов — 3:6, 3:6, 5:7. За это время он выполнил восемь эйсов, совершил восемь двойных ошибок против четырех у соперника и реализовал три из девяти брейк-пойнтов (семь из 15 у Медведева).

Напомним, что ранее в женском одиночном разряде во второй круг вышли Елена Рыбакина и Зарина Дияс.

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