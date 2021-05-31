Наконец-то! Даниил Медведев с пятой попытки «расколдовал» первый круг «Ролан Гаррос»
Россиянин победил на старте Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вышел во второй раунд этого турнира.
Россиянин победил на старте Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вышел во второй раунд этого турнира.
Четыре года подряд Даниил Медведев проигрывал на старте «Ролан Гаррос», и вот теперь ему удалось прервать эту чёрную полосу. В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2021 россиянин оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика.
В воскресенье на кортах «Ролан Гаррос» прошли первые матчи на главном грунтовом турнире сезона. В сетку мужского одиночного разряда по рейтингу попало четверо россиян, причём все они оказались сеяными — Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (23) и Аслан Карацев (24). Кроме того, Роман Сафиуллин пробился в основу, пройдя сквозь сито квалификации. К началу новой недели два представителя России оказались уже во втором круге. Хачанов уверенно справился с чехом Иржи Веселы — 6:1, 6:2, 6:3, а Сафиуллин в своём дебютном матче основной сетки «Ролан Гаррос» одолел испанца Карлоса Табернера — 7:6, 1:6, 6:0, 6:2. Теперь в среду Карен померится силами с японцем Кеем Нисикори, а Роман — с Александром Зверевым (6). Немец с русскими корнями накануне совершил камбэк со счёта 0−2 в пятисетовом поединке с Оскаром Отте.
В понедельник в борьбу вступил Даниил Медведев. Впервые на «Большом шлеме» он посеян под столь высоким 2-м номером. Даже выше, чем Король грунта Рафаэль Надаль (3). Тут надо отметить, что у Даниила с песчаным покрытием отношения складываются непросто. В 2019-м у него получилась неплохая связка турниров —
Началось всё в розыгрыше-2017, где он уступил французу Бенжамену Бонзи, а затем два года подряд встречался с другими представителями Франции — Люкой Пуем (2018) и
Правда, потом 2-й номер мировой классификации решил выступить на показательном турнире UTS, где в трёх групповых встречах смог одержать ещё одну победу. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Даниил так объяснил своё желание сыграть именно на этом показательном соревновании: «Думаю, для меня это отличный способ подготовиться к “Ролан Гаррос”, не затрачивая слишком много физической или ментальной энергии. Я играю как минимум против трёх разных противников с разными стилями игры. Это идеально для меня».
Многие эксперты уверены, что проблемы Медведева в матчах на грунте лежат в большей степени в области психологии. Например, так считает президент ФТР Шамиль Тарпищев: «Неуверенность у Медведева идёт исключительно от самого себя. Он внушил себе, что не может играть на грунте. Я же уверен, что сейчас как раз тот самый момент, когда он может проявить себя на этом покрытии. Даниилу надо просто вработаться и поверить в себя. Я не считаю, что он не может играть на земле. Это вопрос внутренней психологии». Примерно о том же говорил знаменитый «грунтовик» прошлого Алекс Корретха, когда отметил, что Медведеву ни в коем случае нельзя во время матчей ругаться на грунт и свои ошибки на этом покрытии, чтобы не давать соперникам психологического преимущества. Впрочем, в первом круге «Ролан Гаррос» — 2021 сетка свела Даниила с ещё одним теннисистом, любящим покричать во время матча на себя, соперника, судью, зрителей и весь мир.
Представитель Казахстана Александр Бублик, который оказался первым соперником Медведева на нынешнем Открытом чемпионате Франции, всегда славился своим непростым характером и способностью к резкому выплеску эмоций на корте. Но в коронавирусную эпоху это стало заметнее. Если раньше ворчание Бублика по поводу и без заглушал шум трибун, то при пустых стадионах зрители, следящие за трансляциями, слышат каждое его слово. Поэтому чуть ли не после каждого матча Александра появляются новости о безумных монологах этого теннисиста. «Я много разговариваю во время матчей. Более того, я часто ругаюсь во время поединка. Раньше это скрывали аплодисменты зрителей. По этой причине я бы хотел, чтобы зрители как можно скорее вернулись на трибуны. Их аплодисменты и крики давали мне возможность не получать очередные предупреждения», — объяснил ситуацию Бублик.
В этот момент было ощущение, будто Даниил «выдохнул», словно с него свалился тяжёлый груз. Он заиграл легко, вдохновенно, стал уверенно «читать» игру соперника, а Александр приуныл, стал говорить сам с собой, в
Вот так Даниил «расколдовал» «Ролан Гаррос», прервав крайне неприятную для себя серию поражений. С пятой попытки ему удалось
Даниил Сальников