Роджер Федерер выиграл в своем первом с января 2020 года матче на турнире Большого шлема

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:3 в пользу 39-летнего швейцарца, посеянного на турнире под восьмым номером. Истомин прошел в основную сетку через квалификацию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Федерер провел первый матч на турнире Большого шлема с 30 января 2020 года, когда в полуфинале Australian Open проиграл сербу Новаку Джоковичу. Всего в этом году он вышел на корт в официальной встрече в четвертый раз — швейцарец вернулся в теннис в марте после 13-месячного перерыва и сыграл на турнирах в Дохе и швейцарской Женеве.

Федерер занимает восьмое место в рейтинге Асосциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель) и делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов серии Большого шлема (20 побед). На Roland Garros Федерер становился лучшим в 2009 году. 34-летний Истомин с двумя титулами АТР на счету занимает 204-ю строчку мирового рейтинга.