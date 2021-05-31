Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Россия
Швеция
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Норвегия
Казахстан
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Чехия
Дания
Б
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
США
Германия
20
Хоккей. НХЛ
1.06
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
1.06
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
11«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы
19:52 (мск), источник: ТАСС

Варвара Грачева вышла во второй круг Roland Garros

ТАСС, 31 мая. Россиянка Варвара Грачева победила испанку Лару Арруабаррена-Весино в матче первого круга Roland Garros.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней Грачевой, занимающей 88-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Испанка вышла в основную сетку турнира через квалификацию. Во втором круге российская теннисистка сыграет с победительницей матча между итальянкой Камилой Джорджич и хорваткой Петрой Мартич (22-й номер посева).

Грачева во второй раз принимает участие в Roland Garros, в прошлом году она выбыла в первом круге. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг US Open — 2020.

29-летняя Арруабаррена-Весино занимает 192-е место мирового рейтинга и имеет в активе два титула WTA. На турнирах серии Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Вокруг сборной перед Евро-2020 тихо. Нет ожиданий - нет проблем?
УЕФА представил сборную лучших игроков сезона Лиги чемпионов
СМИ: Московское «Динамо» интересуется футболистом «Милана»
Сборная Чехии лишила датчан шансов на попадание в плей-офф ЧМ
Сборная России заняла первое место в шуточном рейтинге IIHF
«Барселона» планирует подписать игрока «Манчестер Сити»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь