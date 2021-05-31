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21:25 (мск), источник: ТАСС

Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с Roland Garros

ТАСС, 31 мая. Японcкая теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с Roland Garros. Об этом она сообщила в Twitter.

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Источник: Reuters

Ранее 23-летняя спортсменка заявила, что во время Roland Garros она не будет участвовать в обязательных пресс-конференциях. Организаторы турнира обратились к ней с просьбой пересмотреть свою позицию по этому вопросу, однако Осака после победы в первом раунде над румынкой Патрисией Марией Тиг в воскресенье отказалась общаться со СМИ. Организаторы приняли решение оштрафовать теннисистку на 15 тыс. долларов, а также пригрозили дальнейшими санкциями, вплоть до отстранения с турнира, если Осака продолжит игнорировать свои обязательства перед СМИ.

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«Думаю, мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисном турнире в Париже, — написала она. — Правда в том, что у меня была долгая депрессия после US Open 2018 года, с которой мне было сложно справляться. Все, кто меня знает, понимают, что я интроверт, все, кто следил за мной на турнирах, могли заметить, что я постоянно хожу в наушниках, что помогает мне справляться с социофобией. Все представители прессы всегда были добры ко мне, и я хочу извиниться перед журналистами, но я не люблю говорить перед публикой и получаю приступы тревожности перед тем, как выйду к СМИ».

Также японка отметила, что возьмет небольшой перерыв в выступлениях и планирует обсудить с организаторами мирового теннисного тура возможные изменения, чтобы сделать соревнования более удобными для игроков, прессы и болельщиков.

Осака является второй ракеткой мира и четырехкратной победительницей турниров серии Большого шлема. На Открытом чемпионате Франции она трижды доходила до третьего раунда. Также на ее счету семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).

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