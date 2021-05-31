Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с Roland Garros

Ранее 23-летняя спортсменка заявила, что во время Roland Garros она не будет участвовать в обязательных пресс-конференциях. Организаторы турнира обратились к ней с просьбой пересмотреть свою позицию по этому вопросу, однако Осака после победы в первом раунде над румынкой Патрисией Марией Тиг в воскресенье отказалась общаться со СМИ. Организаторы приняли решение оштрафовать теннисистку на 15 тыс. долларов, а также пригрозили дальнейшими санкциями, вплоть до отстранения с турнира, если Осака продолжит игнорировать свои обязательства перед СМИ.

«Думаю, мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисном турнире в Париже, — написала она. — Правда в том, что у меня была долгая депрессия после US Open 2018 года, с которой мне было сложно справляться. Все, кто меня знает, понимают, что я интроверт, все, кто следил за мной на турнирах, могли заметить, что я постоянно хожу в наушниках, что помогает мне справляться с социофобией. Все представители прессы всегда были добры ко мне, и я хочу извиниться перед журналистами, но я не люблю говорить перед публикой и получаю приступы тревожности перед тем, как выйду к СМИ».