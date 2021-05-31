Касаткина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
В первом круге Касаткина обыграла японку Мисаки Дои — 6:3, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
Следующей соперницей Касаткиной станет 10-я ракетка турнира швейцарка Белинда Бенчич.
В другом матче первого круга украинка Марта Костюк обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (12-й номер посева) — 6:1, 6:4.