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22:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

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Источник: РИА "Новости"

В первом круге Касаткина обыграла японку Мисаки Дои — 6:3, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Следующей соперницей Касаткиной станет 10-я ракетка турнира швейцарка Белинда Бенчич.

В другом матче первого круга украинка Марта Костюк обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (12-й номер посева) — 6:1, 6:4.

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