Вторая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от интервью

Думаю, мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисе в Париже.

Японка призналась, что после завоевания первого титула на турнире «Большого шлема» в 2018 году на US Open она страдает от длительных приступов депрессии. Именно поэтому теннисистка отказалась беседовать со СМИ в ходе «Ролан Гаррос». Осака добавила, что на ближайшее время возьмет паузу в турнирах.