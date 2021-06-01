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17:12 (мск), источник: ТАСС

Карацев впервые в карьере вышел во второй раунд Roland Garros

ТАСС, 1 июня. Российский теннисист Аслан Карацев победил американца Дженсона Бруксби в первом круге Roland Garros.

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Источник: РИА "Новости"

Карацев победил со счетом 6:3, 6:4, 6:4. В следующем круге российский теннисист встретится с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и Филиппом Кольшрайбером из Германии, их встреча пройдет позднее во вторник.

Карацеву 27 лет, он занимает 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году. Карацев впервые в карьере вышел во второй круг Roland Garros.

Бруксби 20 лет, он занимает 163-е место в рейтинге ATP. Американец впервые участвует в турнире серии Большого шлема.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей — не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.

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