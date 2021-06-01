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17:28 (мск), источник: Sport24

Грузинского теннисиста Басилашвили могут дисквалифицировать на длительный срок

Грузинского теннисиста Николоза Басилашвили могут в ближайшее время отстранить от выступлений, сообщает ВсеПроСпорт.

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Источник: Sport24

По данным источника, 31-я ракетка мира получил обвинения от грузинского бизнесмена Ираклия Качаравы, который обвиняет спортсмена в вымогательстве и несоблюдении контракта.

Суд в Грузии назначен на 18 июня. Параллельно инвестор планирует подать иск в структуры АТР, где намерен добиваться дисквалификации Басилашвили от участия во всех турнирах. Николоз может быть дисквалифицирован на срок более двух лет.

Напомним, Качарава утверждает, что вложил крупную сумму в карьеру Басилашвили с намерением получить процент от прибыли, однако теннисист с 2017 года отказывается выплачивать положенную сумму.

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