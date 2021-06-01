Грузинского теннисиста Басилашвили могут дисквалифицировать на длительный срок

По данным источника, 31-я ракетка мира получил обвинения от грузинского бизнесмена Ираклия Качаравы, который обвиняет спортсмена в вымогательстве и несоблюдении контракта.

Суд в Грузии назначен на 18 июня. Параллельно инвестор планирует подать иск в структуры АТР, где намерен добиваться дисквалификации Басилашвили от участия во всех турнирах. Николоз может быть дисквалифицирован на срок более двух лет.