Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Хорватия
Армения
Футбол. Сборные
19:00
Словакия
Болгария
Футбол. Сборные
19:00
Македония
Словения
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Сан-Марино
Футбол. Сборные
19:00
Литва
Эстония
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Россия
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Германия
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Словакия
Чехия
37
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Италия
США
24
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Швейцария
Великобритания
63
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Канада
Финляндия
Б
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
1Лучшие кадры чемпионата Европы по футболу
9Сборная России по пути на тренировку
17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Квитова, получившая травму во время общения с журналистами, снялась с «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с Открытого чемпионата Франции.

Наверх
Источник: AP 2021

Об этом она сообщила на своей странице в «Твиттере».

«Очень жаль, но в воскресенье во время послематчевого общения с журналистами, я упала и повредила голеностоп. После МРТ и долгого обсуждения с членами моей команды я приняла непростое решение, что играть будет просто неразумно. Невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю всё возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону», — написала Квитова.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Петра должна была встретиться с россиянкой Еленой Весниной.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1. В этом розыгрыше соревнований на трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.

 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Сборная Финляндии обыграла Канаду на ЧМ-2021
Чехи обыграли словаков и заняли третье место в группе А ЧМХ
До плей-офф рукой подать: почему за сборную Казахстана не стыдно
«Величайший провал»: что пишут в Швеции после вылета с ЧМ
Испанский клуб намерен продать футболиста сборной России
Губерниев отреагировал на требование Le Monde лишить Россию Евро
Вратарь сборной Швеции подписал контракт с клубом КХЛ ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь