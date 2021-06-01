Квитова, получившая травму во время общения с журналистами, снялась с «Ролан Гаррос»

Об этом она сообщила на своей странице в «Твиттере».



«Очень жаль, но в воскресенье во время послематчевого общения с журналистами, я упала и повредила голеностоп. После МРТ и долгого обсуждения с членами моей команды я приняла непростое решение, что играть будет просто неразумно. Невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю всё возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону», — написала Квитова.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Петра должна была встретиться с россиянкой Еленой Весниной.