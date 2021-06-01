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18:04 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

ТАСС, 1 июня. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче первого круга Roland Garros.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 в пользу 31-летнего немца. Штруфф занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый раунд Roland Garros в 2019 году.

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на US Open (2017, 2020), Roland Garros (2020) и Australian Open (2021). Россиянин был посеян на турнире под седьмым номером.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости. Это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

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