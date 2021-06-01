Надаль стартовал с победы на «Ролан Гаррос»

Теннисисты провели на корте 2 часа и 23 минуты. Надаль одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).

Стоит отметить, что австралиец был близок к победе в третьем сете, но при счете 5:3 в его пользу, не смог подать на сет, проиграв затем и тай-брейк.