Надаль стартовал с победы на «Ролан Гаррос»
3-я ракетка мира Рафаэль Надаль (Испания) обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина (63-я позиция в мировом рейтинге ATP) в первом круге «Ролан Гаррос».
3-я ракетка мира Рафаэль Надаль (Испания) обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина (63-я позиция в мировом рейтинге ATP) в первом круге «Ролан Гаррос».
Теннисисты провели на корте 2 часа и 23 минуты. Надаль одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).
Стоит отметить, что австралиец был близок к победе в третьем сете, но при счете 5:3 в его пользу, не смог подать на сет, проиграв затем и
В следующем круге 13-кратный победитель «Ролан Гаррос» встретится с Ришаром Гаске (Франция).
«Ролан Гаррос». 1-й круг. Мужчины. Одиночный разряд
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).