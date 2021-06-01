Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Россия
Беларусь
50
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Германия
Латвия
21
Футбол. Сборные
перерыв
Литва
Эстония
00
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Россия
Футбол. Сборные
19:00
Хорватия
Армения
11
Футбол. Сборные
19:00
Словакия
Болгария
11
Футбол. Сборные
19:00
Македония
Словения
11
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Сан-Марино
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Словакия
Чехия
37
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Италия
США
24
Хоккей. НХЛ
2.06
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Швейцария
Великобритания
63
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Канада
Финляндия
Б
23
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России по пути на тренировку
1Лучшие кадры чемпионата Европы по футболу
20:33 (мск), источник: Sport24

Надаль стартовал с победы на «Ролан Гаррос»

3-я ракетка мира Рафаэль Надаль (Испания) обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина (63-я позиция в мировом рейтинге ATP) в первом круге «Ролан Гаррос».

Наверх

Теннисисты провели на корте 2 часа и 23 минуты. Надаль одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).

Стоит отметить, что австралиец был близок к победе в третьем сете, но при счете 5:3 в его пользу, не смог подать на сет, проиграв затем и тай-брейк.

В следующем круге 13-кратный победитель «Ролан Гаррос» встретится с Ришаром Гаске (Франция).

«Ролан Гаррос». 1-й круг. Мужчины. Одиночный разряд

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).

 «Я его простила». Советская гимнастка родила 5 детей от мусульманина, у которого была другая семья
Бизнесмен, которого экс-жена лучшего бомбардира «Зенита» обвинила в насилии: «Она выпивала 3 бутылки вина в день»
Сборная США стала первой в группе B на ЧМХ
«Реал Мадрид» объявил о назначении Анчелотти
Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2020
Сборная Финляндии обыграла Канаду на ЧМ-2021
Россиянка обыграла Винус Уильямс в первом круге Roland Garros
«Динамо» намерено приобрести защитника сборной Уругвая
Чехи обыграли словаков и заняли третье место в группе А ЧМХ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь