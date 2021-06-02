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00:23 (мск), источник: Sport24

Джокович в трех сетах обыграл Сандгрена и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий 1-е место в рейтинге ATP, победил американца Тенниса Сандгрена (66-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос».

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Источник: AFP 2021

Соперники провели на корте 1 час 58 минут. Джокович одержал победу над американцем в трех сетах со счетом 6:2, 6:4, 6:2.

Во втором круге сербу будет противостоять уругваец Паоло Куэвас.

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