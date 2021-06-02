Джокович в трех сетах обыграл Сандгрена и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий 1-е место в рейтинге ATP, победил американца Тенниса Сандгрена (66-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос».
Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий 1-е место в рейтинге ATP, победил американца Тенниса Сандгрена (66-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос».
Соперники провели на корте 1 час 58 минут. Джокович одержал победу над американцем в трех сетах со счетом 6:2, 6:4, 6:2.
Во втором круге сербу будет противостоять уругваец Паоло Куэвас.