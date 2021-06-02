Джокович поддержал решение второй ракетки мира сняться с «Ролан Гаррос»

По мнению серба, спортсменка поступила очень смело. Он также выразил сожаление, что ей приходится преодолевать психологические проблемы. «Если ей нужно время, чтобы оценить ситуацию и перезарядиться, именно так и нужно было поступить», — добавил Джокович.

Кроме того, теннисист отметил, что организаторы «Ролан Гаррос» должны преследовать свои интересы. В связи с этим он не был удивлен их риторикой по отношению к Осаке.