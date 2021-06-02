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16Сборная России обыграла Данию
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16:28 (мск), источник: Sport24

Касаткина победила Бенчич и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина преодолела 2-й круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в среду 11-ю ракетку мира, представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

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Источник: РИА "Новости"

Игра продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российской теннисистки, занимающей 37-е место в рейтинге.

В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей в паре Сорана Кырстя (Румыния) — Мартина Тревизан (Италия).

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