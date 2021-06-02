Юлия Путинцева вышла во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Юлия Путинцева стартовала с победы в парном разряде «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Юлия Путинцева стартовала с победы в парном разряде «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка выступает вместе с
Путинцева и Миту проиграли первый сет со счетом 6:3, но в двух последующих были сильнее соперниц — 6:3, 6:2. Их соперницы по второму кругу определятся после матча Диан Парри (Франция)/Марго Йеролимос (Франция) — Николь Меликар (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).
Напомним, что в одиночном разряде Путинцева уже завершила свое выступление на «Ролан Гаррос», проиграв в первом круге.