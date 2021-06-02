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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева вышла во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Юлия Путинцева стартовала с победы в парном разряде «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанская теннисистка выступает вместе с Кристиной-Андреа Миту из Румынии. В первом круге их соперницами был дуэт Алисия Росольска (Польша) — Коко Вандевеге (США).

Путинцева и Миту проиграли первый сет со счетом 6:3, но в двух последующих были сильнее соперниц — 6:3, 6:2. Их соперницы по второму кругу определятся после матча Диан Парри (Франция)/Марго Йеролимос (Франция) — Николь Меликар (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).

Напомним, что в одиночном разряде Путинцева уже завершила свое выступление на «Ролан Гаррос», проиграв в первом круге.

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