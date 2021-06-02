Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют в миксте на «Ролан Гаррос»
Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали заявку на турнир в смешанном парном разряде.
Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали заявку на турнир в смешанном парном разряде.
Из российских игроков на соревнования заявились только Елена Веснина и Аслан Карацев, которые и образуют дуэт. В текущем розыгрыше в миксте выступят 16 пар вместо обычных 32.
Карацев в мужском разряде «Ролан Гаррос» вышел до второго круга, где сыграет с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером. Веснина без борьбы вышла в третий круг после того, как с турнира снялась чешка Петра Квитова
Елена Веснина —