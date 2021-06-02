Россиянин Сафиуллин проиграл А. Звереву во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Матч продолжался 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7). Сафиуллин 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник сделал 15 эйсов, 10 раз ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.