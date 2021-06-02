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16:00 (мск), источник: Sport24

Россиянин Сафиуллин проиграл А. Звереву во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от немца Александра Зверева во втором круге Открытого чемпионата Франции.

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Матч продолжался 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7). Сафиуллин 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник сделал 15 эйсов, 10 раз ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

В третьем раунде «Ролан Гаррос» Зверев встретится с сильнейшим в сербском противостоянии Ласло Дьере — Миомир Кецманович.

Открытый чемпионат Франции-2021. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг

Александр Зверев (Германия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1).

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