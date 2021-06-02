Россиянин Сафиуллин проиграл А. Звереву во 2-м круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от немца Александра Зверева во втором круге Открытого чемпионата Франции.
Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от немца Александра Зверева во втором круге Открытого чемпионата Франции.
Матч продолжался 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7). Сафиуллин 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3
В третьем раунде «Ролан Гаррос» Зверев встретится с сильнейшим в сербском противостоянии Ласло Дьере — Миомир Кецманович.
Открытый чемпионат Франции-2021. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг
Александр Зверев (Германия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1).