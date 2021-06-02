Кудерметова проиграла во втором круге Roland Garros
ТАСС, 2 июня. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла чешке Катерине Синяковой во втором круге Roland Garros.
ТАСС, 2 июня. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла чешке Катерине Синяковой во втором круге Roland Garros.
Матч закончился со счетом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5 в пользу 25-летней Синяковой.
Кудерметова была посеяна на турнире под 29-м номером. Синякова не имеет номера посева. В следующем круге соперницей чешской теннисистки станет словенка Тамара Цидансек.
Кудерметовой 24 года, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Синяковой 25 лет, она занимает 68-ю позицию в рейтинге WTA. Лучшим достижением чешской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Roland Garros в 2019 году.
Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей — не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.