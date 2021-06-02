Кудерметова проиграла во втором круге Roland Garros

Матч закончился со счетом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5 в пользу 25-летней Синяковой.

Кудерметова была посеяна на турнире под 29-м номером. Синякова не имеет номера посева. В следующем круге соперницей чешской теннисистки станет словенка Тамара Цидансек.

Кудерметовой 24 года, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В апреле россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом Кудерметовой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Australian Open 2021 года и Roland Garros — 2019.

Синяковой 25 лет, она занимает 68-ю позицию в рейтинге WTA. Лучшим достижением чешской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Roland Garros в 2019 году.