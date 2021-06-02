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19:32 (мск), источник: ТАСС

Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros

ТАСС, 2 июня. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл японцу Кэю Нисикори во втором круге Roland Garros.

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Источник: AP 2021

Японец победил со счетом 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. В третьем раунде Нисикори сыграет со швейцарцем Хенри Лаасконеном.

Хачанову 25 лет, он занимает 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году он дошел до четвертьфинала Roland Garros, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Нисикори 31 год, он занимает 49-е место рейтинга ATP. Японец является бронзовым призером Олимпиады 2016 года и финалистом Открытого чемпионата США 2014 года. В его активе 12 побед на турнирах ATP.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей — не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.

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