Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros

Японец победил со счетом 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. В третьем раунде Нисикори сыграет со швейцарцем Хенри Лаасконеном.

Хачанову 25 лет, он занимает 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году он дошел до четвертьфинала Roland Garros, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Нисикори 31 год, он занимает 49-е место рейтинга ATP. Японец является бронзовым призером Олимпиады 2016 года и финалистом Открытого чемпионата США 2014 года. В его активе 12 побед на турнирах ATP.