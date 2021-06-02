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19:40 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня экс-первая ракетка планеты победила 18-летнюю датчанку Клару Таусон (90) — 7:5, 6:4. В первом раунде «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко переиграла российскую теннисистку Светлану Кузнецову (40) — 6:4, 2:6, 6:3. В поединке 1/16 финала соперницей белоруски будет американка Мэдисон Киз (24).

Сегодня еще две белорусские теннисистки встретятся между собой — четвертая ракетка планеты Арина Соболенко сыграет с Александрой Саснович, у которой 103-я позиция в рейтинге WTA. На старте Арина Соболенко обыграла в двух партиях хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) — 6:4, 6:3, а Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) — 6:3, 3:6, 6:3.

В первом раунде женского парного разряда Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк сыграют с латвийско-румынским тандемом Елена Остапенко / Моника Никулеску.

Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд открытого чемпионата Франции в одиночных разрядах у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.

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