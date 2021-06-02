Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня еще две белорусские теннисистки встретятся между собой — четвертая ракетка планеты Арина Соболенко сыграет с Александрой Саснович, у которой 103-я позиция в рейтинге WTA. На старте Арина Соболенко обыграла в двух партиях хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) — 6:4, 6:3, а Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) — 6:3, 3:6, 6:3.
В первом раунде женского парного разряда Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк сыграют с
Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд открытого чемпионата Франции в одиночных разрядах у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.