Соболенко победила Саснович во втором раунде «Ролан Гаррос»
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго раунда Арина Соболенко победила в двух партиях еще одну белоруску Александру Саснович (103) — 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Следующей соперницей Соболенко будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32).
На старте турнира Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) — 6:4, 6:3, а Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) — 6:3, 3:6, 6:3.
В первом раунде парного разряда Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк сыграют с
Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.