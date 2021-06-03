Даниил Медведев впервые в карьере пробился в третий раунд «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Медведев, посеянный под вторым номером, в матче второго круга победил американца Томми Пола со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
Следующим соперником Медведева на «Ролан Гаррос» будет другой представитель США Райли Опелка (32-й сеяный).
Счет очного противостояния 25-летнего Медведева и 23-летнего Опелки — 2−1 в пользу россиянина. Теннисисты впервые сыграют между собой на грунтовом корте.