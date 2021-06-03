Даниил Медведев впервые в карьере пробился в третий раунд «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев впервые в карьере пробился в третий раунд «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.