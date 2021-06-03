Виктория Азаренко: Спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены

«Есть некоторые темы, которые тяжело обсуждать. Иногда бывают корыстные вопросы, где тебя, может быть, не понимают. Иногда это бывает сложно для игроков.



Но я понимаю, насколько журналисты важны в мире, в спорте. Я считаю, что спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены.



А в плане изменения правил, я считаю, что есть одно правило, про которое я, по-моему, говорила в Австралии. Я не совсем комфортно чувствую себя, когда у спортсменов какая-то травма или физическая проблема, ты должен это обсуждать, это обязательно делать. Когда снимаешься с матча, нужно давать причину. Я считаю, что это должно быть изменено, всё-таки это тяжело — обсуждать своё здоровье перед всем миром», — приводит слова Азаренко Eurosport.