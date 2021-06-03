Виктория Азаренко: Спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём отношении к прессе.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём отношении к прессе.
«Есть некоторые темы, которые тяжело обсуждать. Иногда бывают корыстные вопросы, где тебя, может быть, не понимают. Иногда это бывает сложно для игроков.
Но я понимаю, насколько журналисты важны в мире, в спорте. Я считаю, что спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены.
А в плане изменения правил, я считаю, что есть одно правило, про которое я,