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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко: Спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём отношении к прессе.

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Источник: Reuters

«Есть некоторые темы, которые тяжело обсуждать. Иногда бывают корыстные вопросы, где тебя, может быть, не понимают. Иногда это бывает сложно для игроков.

Но я понимаю, насколько журналисты важны в мире, в спорте. Я считаю, что спортсменам нужны медиа так же, как медиа нужны спортсмены.

А в плане изменения правил, я считаю, что есть одно правило, про которое я, по-моему, говорила в Австралии. Я не совсем комфортно чувствую себя, когда у спортсменов какая-то травма или физическая проблема, ты должен это обсуждать, это обязательно делать. Когда снимаешься с матча, нужно давать причину. Я считаю, что это должно быть изменено, всё-таки это тяжело — обсуждать своё здоровье перед всем миром», — приводит слова Азаренко Eurosport.

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