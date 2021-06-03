Первая ракетка мира Эшли Барти снялась по ходу матча второго круга «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от интервью

Барти, посеянная под первым номером, дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Магды четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два брейк-пойнта.