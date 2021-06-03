Первая ракетка мира Эшли Барти снялась по ходу матча второго круга «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти
Соперницы провели на корте 42 минуты.
Барти, посеянная под первым номером, дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Магды четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два
За выход в четвёртый круг Линетт поспорит с Онс Жабер из Туниса, получившей 25-й номер посева.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.