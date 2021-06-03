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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира Эшли Барти снялась по ходу матча второго круга «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти из-за травмы снялась по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Польши Магдой Линетт при счёте 1:6, 2:2.

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Источник: Reuters
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Соперницы провели на корте 42 минуты.

Барти, посеянная под первым номером, дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Магды четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два брейк-пойнта.

За выход в четвёртый круг Линетт поспорит с Онс Жабер из Туниса, получившей 25-й номер посева.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

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