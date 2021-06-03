Варвара Грачева вышла в третий круг Roland Garros

Грачевой 20 лет, она занимает 88-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим достижением теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд US Open 2020 года.

29-летняя Джорджи идет на 80-й строчке в рейтинге WTA. Лучшим достижением итальянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2018 году.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей — не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.