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16:21 (мск), источник: ТАСС

Варвара Грачева вышла в третий круг Roland Garros

ТАСС, 3 июня. Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла итальянку Камилу Джорджи во втором раунде Roland Garros.

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Матч закончился со счетом 7:5, 1:6, 6:2 в пользу россиянки. В третьем круге Грачева встретится с украинкой Мартой Костюк, победившей во втором раунде китаянку Чжэн Сайсай (6:3, 6:4).

Грачевой 20 лет, она занимает 88-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим достижением теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд US Open 2020 года.

29-летняя Джорджи идет на 80-й строчке в рейтинге WTA. Лучшим достижением итальянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2018 году.

Roland Garros — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей — не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составляет €17 млн.

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