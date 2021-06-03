Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин — только Медведев
На «Ролан Гаррос» катастрофически проваливаются
На «Ролан Гаррос» катастрофически проваливаются
Только один Даниил Медведев из российских мужчин продолжает борьбу за главный приз на «Ролан Гаррос». К проигравшим в стартовых раундах Рублёву, Хачанову и Сафиуллину присоединился в четверг и Аслан Карацев, который был посеян на турнире под 24-м номером, но проиграл 132-й ракетке мира. У наших женщин дела чуть получше.
На этом «Ролан Гаррос»
Последний день второго круга начался с сенсации — не доиграла свой матч чемпионка-2019 и первая ракетка мира Эшли Барти. Учитывая снятие Осаки, это самый ранний сход обеих представительниц топ-2 с 2014 года, когда на «Ролан Гаррос» проиграли Серена Уильямс и Ли На. Чуть позже к Барти присоединились чешка Каролина Плишкова (9) и россиянка Екатерина Александрова (32). Таким образом, в женской сетке уже стало не хватать 12 сеяных, а в мужской — 11. День продолжался, и этот список неудачников пополнялся.
Напомним, что из пяти российских мужчин, принявших старт в турнире, выбыли уже Рублёв, Хачанов и Сафиуллин. Даниил Медведев вечером в среду выиграл свой матч и впервые в карьере пробился в 3-й круг этого престижного турнира. В четверг поединок 2-го раунда проводил 27-летний Аслан Карацев. В соперники ему достался немецкий ветеран Филипп Кольшрайбер, который старше россиянина на 10 лет и занимает сейчас 132-е место. Теннисисты уже встречались до этого — в рамках 2-го круга Кубка Кремля — 2015, и тогда сильнее в трёх сетах оказался Филипп. В отличие от Карацева, Кольшрайбер в этом сезоне провёл очень мало матчей — он залечивал травмы и сыграл с апреля только на четырёх турнирах — двух челленджерах и двух мелких турнирах ATP-250. Причём на уровне ATP немец ни одного матча так и не выиграл. В сетку «Ролан Гаррос» Кольшрайбер попал по замороженному рейтингу и в первом круге обыграл ещё одного ветерана — Фернандо Вердаско в четырёх сетах.
В начале матча между Карацевым и Кольшрайбером теннисисты уверенно брали свои подачи, но было видно, что Аслан зажат и скован. Чувствовал он себя явно не в своей тарелке. В 6-м гейме немец сделал брейк. Аслан пытался вернуть утерянное, но никак не мог справиться с подачей Кольшрайбера.
В стартовом гейме 3-го сета Карацев заработал двойной
Так Аслан Карацев, посеянный под 24-м номером, на своём дебютном «Ролан Гаррос» уступил уже во 2-м круге и стал 26-м по счёту
Даниил Сальников