Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин — только Медведев

Только один Даниил Медведев из российских мужчин продолжает борьбу за главный приз на «Ролан Гаррос». К проигравшим в стартовых раундах Рублёву, Хачанову и Сафиуллину присоединился в четверг и Аслан Карацев, который был посеян на турнире под 24-м номером, но проиграл 132-й ракетке мира. У наших женщин дела чуть получше.

На этом «Ролан Гаррос» что-то невероятное происходит с топ-игроками. Уже более трети сеяных игроков либо снялись с турнира, либо проиграли в стартовых раундах — это просто какой-то катастрофический провал. В первом круге уступили Тим (4), Рублёв (7), Андрееску (6), Мугуруса (12) и многие другие. Потом Осака (2) и Квитова (11) по разным причинам отказались от дальнейшего выступления. Едва начался второй раунд, как сеяные снова продолжили сыпаться из сетки, словно спелые яблоки с дерева. К утру четверга ракетки зачехлили Бенчич (10), Кудерметова (29), Хачанов (23) и Баутиста-Агут (11).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Последний день второго круга начался с сенсации — не доиграла свой матч чемпионка-2019 и первая ракетка мира Эшли Барти. Учитывая снятие Осаки, это самый ранний сход обеих представительниц топ-2 с 2014 года, когда на «Ролан Гаррос» проиграли Серена Уильямс и Ли На. Чуть позже к Барти присоединились чешка Каролина Плишкова (9) и россиянка Екатерина Александрова (32). Таким образом, в женской сетке уже стало не хватать 12 сеяных, а в мужской — 11. День продолжался, и этот список неудачников пополнялся.

Напомним, что из пяти российских мужчин, принявших старт в турнире, выбыли уже Рублёв, Хачанов и Сафиуллин. Даниил Медведев вечером в среду выиграл свой матч и впервые в карьере пробился в 3-й круг этого престижного турнира. В четверг поединок 2-го раунда проводил 27-летний Аслан Карацев. В соперники ему достался немецкий ветеран Филипп Кольшрайбер, который старше россиянина на 10 лет и занимает сейчас 132-е место. Теннисисты уже встречались до этого — в рамках 2-го круга Кубка Кремля — 2015, и тогда сильнее в трёх сетах оказался Филипп. В отличие от Карацева, Кольшрайбер в этом сезоне провёл очень мало матчей — он залечивал травмы и сыграл с апреля только на четырёх турнирах — двух челленджерах и двух мелких турнирах ATP-250. Причём на уровне ATP немец ни одного матча так и не выиграл. В сетку «Ролан Гаррос» Кольшрайбер попал по замороженному рейтингу и в первом круге обыграл ещё одного ветерана — Фернандо Вердаско в четырёх сетах.

В начале матча между Карацевым и Кольшрайбером теннисисты уверенно брали свои подачи, но было видно, что Аслан зажат и скован. Чувствовал он себя явно не в своей тарелке. В 6-м гейме немец сделал брейк. Аслан пытался вернуть утерянное, но никак не мог справиться с подачей Кольшрайбера. Из-за этого россиянин стал нервничать, допускать ещё больше ошибок, и партия за полчаса завершилась в пользу Филиппа — 6:3. Во втором сете розыгрыши стали более затяжными, но Карацев всё равно никак не мог даже подобраться к брейк-пойнту. И в 8-м гейме на подаче немца Аслан психанул, стал колотить ракеткой о рекламный щит, а потом разбил её о корт. За это он получил второе предупреждение, и как следствие — снятие очка.

Первое замечание было сделано за то, что россиянин отшвырнул мяч за пределы площадки. Этот эмоциональный выплеск никак не помог Карацеву — Кольшрайбер по-прежнему уверенно держал свою подачу. При счёте 6:5 Аслан впервые добрался до брейк-пойнтов и сетболов, но реализовать их не смог. Партия перешла на тай-брейк, на котором удача оказалась на стороне Филиппа — 7:6 (7:4).

В стартовом гейме 3-го сета Карацев заработал двойной брейк-пойнт, но снова его не реализовал. И всё же при счёте 2:2 Аслану удалось впервые в матче выиграть гейм на чужой подаче. После этого россиянин удержал это преимущество и перевёл матч в 4-й сет — 6:4. Странно, но в новой партии Карацев совсем сник и проиграл пять геймов подряд. Не было заметно, чтобы россиянина мучила какая-то травма, но у него участились ошибки и усилилась скованность в движениях. Аслан смог взять одну свою подачу, и на этом практически всё закончилось — 3:6, 6:7, 6:4, 1:6 за 3 с лишним часа.

Так Аслан Карацев, посеянный под 24-м номером, на своём дебютном «Ролан Гаррос» уступил уже во 2-м круге и стал 26-м по счёту топ-игроком, выбывшим из борьбы. И у нас среди мужчин остался только Даниил Медведев. Кто бы мог представить это до начала турнира? Ведь Медведев постоянно везде твердил, что не любит грунт. У российских женщин дела идут чуть получше. В третьем круге нашу страну будут представлять 4 теннисистки — Веснина, Павлюченкова, Касаткина и Грачёва.