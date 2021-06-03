Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Казахстанка Елена Рыбакина и россиянка Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече 1/32 финала они обыграли дуэт из Бельгии Грет Миннен/Элисон Ван Эйтванк — 6:1, 6:2.

Матч продлился 52 минуты, в ходе которого ни одна из сторон не отметилась подачей навылет. А вот двойных ошибок бельгийская пара допустила больше — четыре против одной.

В 1/16 финала Рыбакина и Павлюченкова сыграют с победителем пары Сторм Сандерс/Айла Томлянович (Австралия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия).