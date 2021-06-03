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18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович завершила выступление на «Ролан Гаррос»

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах «Ролан Гаррос» сегодня продолжились матчи открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде парного разряда уступили латвийско-румынскому тандему Елена Остапенко / Моника Никулеску — 0:6, 3:6. В 1/16 финала они встретятся с грузинско-японской парой Оксана Калашникова / Нао Хибино.

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В женском одиночном разряде из четырех представительниц Беларуси в игре остались две теннисистки. Четвертая ракетка мира Арина Соболенко победила в 1/32 финала еще одну белоруску Александру Саснович (103-й номер рейтинга WTA) — 7:5, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32). На старте турнира Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) — 6:4, 6:3, а Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) — 6:3, 3:6, 6:3.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (16) сначала обыграла российскую теннисистку Светлану Кузнецову (40) — 6:4, 2:6, 6:3, а потом победила датчанку Клару Таусон (90) — 7:5, 6:4. В 1/16 финала Виктория Азаренко встретится с американкой Мэдисон Киз (24).

После первого раунда зачехлила ракетку Ольга Говорцова (138), проигравшая опытной россиянке Елене Весниной (1096) — 1:6, 0:6. В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (79) в 1/64 финала уступил французскому теннисисту Энцо Коко (177) — 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.

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