Дияс выиграла первый сет, но уступила в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Игра выдалась упорной.
Игра выдалась упорной.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила бельгийке Элизе Мертенс во втором круге «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Дияс выиграла первый сет 6:4, но проиграла последующие два — 2:6, 4:6. Матч в одиночном разряде длился два часа и 29 минуты, в его ходе казахстанка не сделала ни одного эйса и совершила три двойные ошибки. К слову, Мертенс допустила их в шести случаях, что не помешало ей переломить ход встречи при трех подачах навылет.
В третьем круге, 4 июня, Мертенс встретится с Марией Саккари из Греции.
Напомним, что в этот день Дияс вместе с россиянкой Варварой Грачевой сыграет во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос». Их соперницами станут Магда Линетт (Польша) и Бернарда Пера (США).