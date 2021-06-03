Дияс выиграла первый сет, но уступила в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Дияс выиграла первый сет 6:4, но проиграла последующие два — 2:6, 4:6. Матч в одиночном разряде длился два часа и 29 минуты, в его ходе казахстанка не сделала ни одного эйса и совершила три двойные ошибки. К слову, Мертенс допустила их в шести случаях, что не помешало ей переломить ход встречи при трех подачах навылет.