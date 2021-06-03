Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Алжир
Мавритания
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Бельгия
Греция
11
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Северная Ирландия
10
Хоккей. НХЛ
4.06
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Финляндия
Чехия
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Россия
Канада
ОТ
12
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Молдавия
20
Хоккей. НХЛ
4.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Футбол. Сборные
19:00
Швейцария
Лихтенштейн
70
Футбол. Сборные
19:00
Андорра
Ирландия
14
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
США
Словакия
61
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швейцария
Германия
Б
23
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
18Сборная России разгромила команду Беларуси
19:25 (мск), источник: Vesti.kz

Дияс выиграла первый сет, но уступила в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Игра выдалась упорной.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила бельгийке Элизе Мертенс во втором круге «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Дияс выиграла первый сет 6:4, но проиграла последующие два — 2:6, 4:6. Матч в одиночном разряде длился два часа и 29 минуты, в его ходе казахстанка не сделала ни одного эйса и совершила три двойные ошибки. К слову, Мертенс допустила их в шести случаях, что не помешало ей переломить ход встречи при трех подачах навылет.

В третьем круге, 4 июня, Мертенс встретится с Марией Саккари из Греции.

Напомним, что в этот день Дияс вместе с россиянкой Варварой Грачевой сыграет во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос». Их соперницами станут Магда Линетт (Польша) и Бернарда Пера (США).

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Российские хоккеисты уступили канадцам и вылетели с ЧМ-2021
Действующие чемпионы мира финны победили чехов в 1/4 финала ЧМ
Россиянин номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ
Немецкие хоккеисты впервые с 2010 года вышли в полуфинал ЧМ
Сборная США разгромила словаков в четвертьфинале чемпионата мира
Куман продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне
«Спартак» расторг контракт с полузащитником
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь