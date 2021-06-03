Бублик и Голубев разгромили одних из фаворитов парного разряда «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге они обыграли хорватско-словацкий дуэт Иван Додиг/Филип Полашек. Если первый сет выдался упорным — 7:6 (5), то во втором они разгромили одних из фаворитов турнира — 6:1.

Игра длилась 1 час и 22 минуты. В ее ходе Додиг и Полашек не сделали ни одного эйса при шести двойных ошибках, тогда как казахстанцы подали четыре подачи навылет и допустили всего две двойные ошибки.