Бублик и Голубев разгромили одних из фаворитов парного разряда «Ролан Гаррос»
Казахстанцы подали четыре подачи навылет.
Казахстанцы подали четыре подачи навылет.
Казахстанский теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге они обыграли
Игра длилась 1 час и 22 минуты. В ее ходе Додиг и Полашек не сделали ни одного эйса при шести двойных ошибках, тогда как казахстанцы подали четыре подачи навылет и допустили всего две двойные ошибки.
В третьем круге Бублик и Голубев сыграют с победителями пары Уэс Колхоф/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) — Доминик Кепфер (Германия)/Эмил Руусувуори (Финляндия).