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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик и Голубев разгромили одних из фаворитов парного разряда «Ролан Гаррос»

Казахстанцы подали четыре подачи навылет.

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Казахстанский теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором круге они обыграли хорватско-словацкий дуэт Иван Додиг/Филип Полашек. Если первый сет выдался упорным — 7:6 (5), то во втором они разгромили одних из фаворитов турнира — 6:1.

Игра длилась 1 час и 22 минуты. В ее ходе Додиг и Полашек не сделали ни одного эйса при шести двойных ошибках, тогда как казахстанцы подали четыре подачи навылет и допустили всего две двойные ошибки.

В третьем круге Бублик и Голубев сыграют с победителями пары Уэс Колхоф/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) — Доминик Кепфер (Германия)/Эмил Руусувуори (Финляндия).

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