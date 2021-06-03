Федерер обыграл Чилича и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Федерер, получивший восьмой номер посева, во втором круге победил хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.
Следующим соперником 39-летнего швейцарца будет немец Доминик Кепфер.
В другом матче австралиец Алекс Де Минаур (21-й номер посева) проиграл итальянцу Марко Чеккинато — 4:6, 1:6, 6:3, 1:6.