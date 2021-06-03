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21:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер обыграл Чилича и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

Федерер, получивший восьмой номер посева, во втором круге победил хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.

Следующим соперником 39-летнего швейцарца будет немец Доминик Кепфер.

В другом матче австралиец Алекс Де Минаур (21-й номер посева) проиграл итальянцу Марко Чеккинато — 4:6, 1:6, 6:3, 1:6.

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