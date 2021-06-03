Федерер обыграл Чилича и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Федерер обыграл Чилича и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.