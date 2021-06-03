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21:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Действующая победительница «Ролан Гаррос» Швентек вышла в третий круг

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Действующая победительница «Ролан Гаррос» полька Ига Швентек вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Источник: AP 2021

Восьмая ракетка турнира Швентек в матче второго круга обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:1, 6:1. Игра продолжалась чуть более часа.

Следующей соперницей Швентек станет эстонка Анетт Контавейт (30-й номер посева).

Результаты других матчей второго круга:

Кори Гауфф (США, 24) — Ван Цян (Китай) — 6:3, 7:6 (7:1),

Элизе Мертенс (Бельгия, 14) — Зарина Дияс (Казахстан) — 4:6, 6:2, 6:4,

Дженнифер Брэди (США, 13) — Фиона Ферро (Франция) — 6:4, 2:6, 7:5,

Мария Саккари (Греция, 17) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:3.

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