Действующая победительница «Ролан Гаррос» Швентек вышла в третий круг

Действующая победительница «Ролан Гаррос» Швентек вышла в третий круг

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Действующая победительница «Ролан Гаррос» полька Ига Швентек вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.