Действующая победительница «Ролан Гаррос» Швентек вышла в третий круг
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Действующая победительница «Ролан Гаррос» полька Ига Швентек вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Действующая победительница «Ролан Гаррос» полька Ига Швентек вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Восьмая ракетка турнира Швентек в матче второго круга обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:1, 6:1. Игра продолжалась чуть более часа.
Следующей соперницей Швентек станет эстонка Анетт Контавейт (30-й номер посева).
Результаты других матчей второго круга:
Кори Гауфф (США, 24) — Ван Цян (Китай) — 6:3, 7:6 (7:1),
Элизе Мертенс (Бельгия, 14) — Зарина Дияс (Казахстан) — 4:6, 6:2, 6:4,
Дженнифер Брэди (США, 13) — Фиона Ферро (Франция) — 6:4, 2:6, 7:5,
Мария Саккари (Греция, 17) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:3.