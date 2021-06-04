СМИ: Теннисистку Сизикову задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros

Отмечается, что 26-летняя спортсменка была задержана в четверг вечером. В тот день Сизикова в паре с другой российской теннисисткой Екатериной Александровой проиграла на нынешнем Roland Garros представляющим Австралию Айле Томлянович и Сторм Сандерс. Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч первого круга парного разряда Roland Garros 2020 года с участием Сизиковой и американской теннисистки Мэдисон Бренгл состоялся 30 сентября, победу тогда одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг (7:6 (10:8), 6:4). Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова допустила две двойные ошибки. Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах. По оценке издания, общая сумма ставок составляет несколько сотен тысяч евро.

В активе Сизиковой одна победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса (ITF).