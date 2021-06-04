Федерация тенниса России ждет документов по задержанию Сизиковой

26-летняя спортсменка была задержана в четверг вечером по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Roland Garros. Она была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

«Это давнишняя история. Есть организация, которая занимается расследованием договорных матчей, эта история тянется с октября. Пока не выйдут документы по ней, мы ничего не можем сделать, ждем, — заявил Тарпищев. — Попадались аргентинцы, итальянцы, все. Это не против нас — это проблема договорных матчей, а этим занимаются теннисисты, у которых нет денег».

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«При отсутствии документов мусолить тему нет смысла. Про эту теннисистку сказать не могу ничего, но подобные истории не редкость. И [Николая] Давыденко мучили в свое время. В теннисе активно идет борьба с “договорняками” — это их позиция», — добавил Тарпищев.