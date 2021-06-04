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13:03 (мск), источник: ТАСС

Федерация тенниса России ждет документов по задержанию Сизиковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) ожидает документов по делу о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

26-летняя спортсменка была задержана в четверг вечером по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Roland Garros. Она была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

«Это давнишняя история. Есть организация, которая занимается расследованием договорных матчей, эта история тянется с октября. Пока не выйдут документы по ней, мы ничего не можем сделать, ждем, — заявил Тарпищев. — Попадались аргентинцы, итальянцы, все. Это не против нас — это проблема договорных матчей, а этим занимаются теннисисты, у которых нет денег».

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«При отсутствии документов мусолить тему нет смысла. Про эту теннисистку сказать не могу ничего, но подобные истории не редкость. И [Николая] Давыденко мучили в свое время. В теннисе активно идет борьба с “договорняками” — это их позиция», — добавил Тарпищев.

В активе Сизиковой одна победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 43 титула Международной федерации тенниса (ITF). На Roland Garros россиянка добилась в прошлом году лучшего результата на турнирах серии Большого шлема, впервые выйдя в основную сетку в парном разряде. Аналогичный результат она показала и в этом году.

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