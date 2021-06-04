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13:41 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в Париже принимает меры по защите прав и интересов теннисистки Сизиковой

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Посольство РФ во Франции принимает необходимые меры по защите прав и интересов задержанной в Париже российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы посольства Антон Токовинин.

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«Посольству известно о задержании российской теннисистки. Мы находимся в контакте с французскими властями и с семьей Яны Сизиковой», — сказал он. «Предпринимаем необходимые действия по защите ее прав и интересов», — добавил дипломат.

Ранее газета Le Parisien сообщила о задержании Сизиковой. Как указывают французские СМИ, 26-летняя спортсменка была задержана в четверг вечером по подозрению в «умышленном проигрыше» в матче в парном разряде на Roland Garros 2020 года, где соперницами Сизиковой и американски Мэдисон Бренгл были румынки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Тогда румынские теннисистки выиграли матч со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

По сведениям Le Parisien, Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

В активе Сизиковой одна победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса. На Roland Garros россиянка добилась в прошлом году лучшего результата на турнирах серии Большого шлема, впервые выйдя в основную сетку.

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