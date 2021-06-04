Елена Веснина проиграла в третьем раунде Roland Garros

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной. В четвертом круге спортсменка из Казахстана сыграет с победительницей матча между американками Сереной Уильямс и Даниэль Коллинз.

21-летняя Рыбакина занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим достижением казахстанской спортсменки на турнирах серии Большого шлема был выход в третий раунд Australian Open.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Весниной 34 года, российская теннисистка смогла выступить на Roland Garros благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка. Если теннисист не выступал на турнирах 12 месяцев или более, то он может использовать защищенный рейтинг с момента возвращения на 12 одиночных турнирах в течение года.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз — в парном разряде, трижды — в миксте), победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA, из них три она выиграла в одиночном разряде. Веснина — бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.