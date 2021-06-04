Первая ракетка Казахстана показала лучший результат на турнирах Большого шлема

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В третьем круге она победила Елену Веснину из России в двух сетах — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час и пять минут. В его ходе Рыбакина сделала 12 эйсов и совершила две двойные ошибки, в то время как Веснина допустила только одну ошибку и отметилась лишь одной подачей навылет.

В 1/8 финала Рыбакина сыграет с победителем пары Серена Уильямс (США) — Даниэль Коллинз (США).