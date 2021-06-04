Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
20:30
Испания
Португалия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Фарерские острова
Исландия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Чехия
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Гибралтар
Хоккей. НХЛ
5.06
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.06
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
15Звезды, которых не будет на Евро
8Россия сыграла вничью с Польшей
14:03 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана показала лучший результат на турнирах Большого шлема

Она пробилась в четвертый круг.

Наверх
Источник: AP 2021

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Елена Веснина проиграла в третьем раунде Roland Garros

В третьем круге она победила Елену Веснину из России в двух сетах — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час и пять минут. В его ходе Рыбакина сделала 12 эйсов и совершила две двойные ошибки, в то время как Веснина допустила только одну ошибку и отметилась лишь одной подачей навылет.

В 1/8 финала Рыбакина сыграет с победителем пары Серена Уильямс (США) — Даниэль Коллинз (США).

Напомним, что это лучший результат Елены на турнирах Большого шлема, так как ранее она не доходила до этой стадии.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Пять хоккеистов сборной России, проваливших чемпионат мира
«Киркоров пожелал удачи». Черчесов рассказал о подготовке к Евро
«Работать надо уметь»: Фетисов — об игре сборной России на ЧМ
«Химки» отказались от выступления в Единой лиге ВТБ
Татьяна Тарасова: Знарок со сборной не работает, вот и все
«Через мой труп»: Зарема Салихова — о Черчесове в «Спартаке»
Экс-тренер Бобровского объяснил ошибки вратаря в голах канадцев
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь