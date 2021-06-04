Прокуратура Парижа обвиняет Сизикову в коррупции в спорте и мошенничестве

Ранее газета Parisien сообщила, что Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Ролан Гаррос». По данным издания, спортсменка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча. По информации газеты, Сизикова помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, а в гостиничном номере спортсменки прошли обыски. Посольство РФ в Париже рассказало РИА Новости, что оно в курсе задержания российской теннисистки, дипмиссия находится в контакте с французскими властями по данному вопросу.
«Подтверждаю, что вчера вечером теннисистка была помещена под стражу по обвинению в спортивной коррупции и организованном мошенничестве с целью совершения действий, которые, вероятно, имели место в сентябре 2020 года», — сообщил агентству представитель прокуратуры.
Сизикова в этом году на основных соревнованиях в Париже участвовала только в парном турнире, но их дуэт проиграл уже в первом круге. В российской дипмиссии ранее заявили, что будут предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов российской гражданки.
Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года французская прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча на «Ролан Гаррос» с участием Сизиковой. Следователей SCCJ интересует матч первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла в прошлом году на Porte d'Auteuil с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии, отмечает газета. Тогда румынки одержали победу со счетом (7:6, 6:4). На победу румынского дуэта были сделаны ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах, пишет Parisien.