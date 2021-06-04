Павлюченкова победила Соболенко в матче третьего круга Roland Garros

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 31-м номером, Соболенко была посеяна под третьим номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и американкой Мэдисон Киз.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сетку турнира во втором круге покинули три наилучшие по номеру посева теннисистки: первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась из-за травмы в матче против польки Магды Линетт, а японка Наоми Осака приняла решение отказаться от участия после первого круга в связи с санкциями организаторов за отказ общаться с журналистами. Теперь лучшей сеяной теннисисткой на турнире является американка София Кенин, финалистка прошлогоднего Roland Garros.

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Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом Павлюченковой на Roland Garros стал выход в четвертьфинал в 2011 году, россиянка ни разу не выходила в полуфинал турниров серии Большого шлема.

23-летняя Соболенко занимает четвертое место в рейтинге WTA. Белоруска является победительницей десяти турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах серии Большого шлема теннисистка не проходила дальше четвертого круга.